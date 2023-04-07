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10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» من «أورو 24 للتطوير العقاري»

10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» من «أورو 24 للتطوير العقاري»
8 ابريل 2023 02:10

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.
وتعهدت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» بتقديم الـ10 ملايين درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.
وقال عاطف رحمن، مؤسس، رئيس مجلس الإدارة في شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»: «إن حملة «وقف المليار وجبة»، رسالة إنسانية جديدة من دولة الإمارات إلى الفئات الضعيفة والمحرومة حول العالم، وأصدق تعبير عن التزامها الراسخ بمساعدة الفقراء والمحتاجين في عشرات البلدان والمجتمعات، وهو ما يترجم قيم التسامح والعطاء في مجتمع الإمارات الذي اعتاد أفراده على التسابق إلى فعل الخير خاصة خلال شهر رمضان الكريم».

مبادرة المليار وجبة
الإمارات
وقف المليار وجبة
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