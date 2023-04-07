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الإمارات

«إنستاشوب» تدعم حملة «وقف المليار وجبة»

إيوانا أنجيليداكي
8 ابريل 2023 02:09

دبي (الاتحاد)

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تشارك شركة «إنستاشوب»، المتخصصة في طلب منتجات البقالة في دولة الإمارات، عبر تطبيقها الذكي في دعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويوفر تطبيق «إنستاشوب»، منصة سهلة الاستخدام تتيح لمستخدمي التطبيق التبرع بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم، 50,100,300,500 درهم، لدعم حملة «وقف المليار وجبة».
وقالت إيوانا أنجيليداكي، الشريك المؤسس، مدير التسويق لدى إنستاشوب: «نتشرف بالإعلان عن انضمام تطبيق (إنستاشوب) إلى حملة (وقف المليار وجبة) التي انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مستهدفاتها المتعلقة بتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. انطلاقنا من عملنا في توفير الخدمات والمواد الأساسية للمستهلكين في أنحاء الدولة، فإننا ندرك تمامًا أهمية توفر الغذاء وأثره في حياة الأشخاص. قضية الجوع مهمة جدًا بالنسبة لنا ونحن ملتزمون بالمساهمة في التقليل من آثار أزمة الجوع من خلال دعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات».
وتابعت: «تعتبر حملة (وقف المليار وجبة) رسالة إنسانية إماراتية للعالم، فالدولة نموذج ملهم في العطاء والبذل، وجهودها في المساهمة بالقضاء على الجوع عالمياً محل تقدير دولي. مساهمتنا في دعم هذه القضية النبيلة شرف كبير بالنسبة لنا».

الإمارات
مبادرة المليار وجبة
وقف المليار وجبة
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