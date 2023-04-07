«مجموعة نستو» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة نستو مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، وتعهدت مجموعة نستو بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع حول العالم.

وقال ك. ب. بشير، مدير مجموعة الغربية العالمية التي تنتمي إليها مجموعة نستو: «تتشرف مجموعة نستو بأن تكون جزءاً من حملة (وقف المليار وجبة)، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك»، مضيفاً: «فخورون بالمساهمة في مساعدة الفئات الأقل حظاً في جميع أنحاء العالم، وأن الحملة تجسد ثقافة العطاء والكرم والتضامن المتجذرة بعمق في المجتمع الإماراتي، وترسخ الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «إن مساهمة مجموعة نستو هي انعكاس لالتزامها بالمسؤولية المجتمعية لدعم حملات المساعدات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تهدف حملة (وقف المليار وجبة) إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الأقل حظاً في جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، وتسعى المبادرة إلى إنشاء صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام يوفر المساعدات الغذائية لسنوات مقبلة».