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مطار الشارقة يوزّع وجبات الإفطار على المسافرين

خلال توزيع وجبات الإفطار على المسافرين (من المصدر)
8 ابريل 2023 02:09

الشارقة ( الاتحاد)

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يواصل مطار الشارقة مبادرته السنوية في الشهر الفضيل بتقديم وجبات الإفطار على المسافرين من المغادرين والقادمين عبر المطار، وذلك تعبيراً عن القيم الإماراتية الأصيلة وللتخفيف على المسافرين في شهر رمضان أثناء سفرهم.
وبكلمات طيّبة، استقبل موظفو المطار المسافرين وقدّموا لهم وجبات الإفطار والتمور والقهوة العربية، كما عبّر المسافرون عن سعادتهم بهذه المبادرة وأشادوا بجهود الموظفين والخدمات الرائدة المتاحة لهم عبر مطار الشارقة. وتعكس هذه المبادرة سعي هيئة مطار الشارقة الدولي الدائم لتكون في قلب المجتمع انطلاقاً من محاور استراتيجيتها القائمة على المسؤولية المجتمعية وتوفير تجربة سفر متميزة للمتعاملين.

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مطار الشارقة
الشارقة
مطار الشارقة الدولي
الإفطار الرمضاني
الإفطار
رمضان
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