السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مسجد جميرا الكبير.. روعة العمارة الإسلامية

يضم المسجد مآذن جمالية مع قبة مركزية ضخمة (تصوير: أفضل شام)
8 ابريل 2023 02:11

آمنة الكتبي (دبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

شيد مسجد جميرا الكبير وفق الطراز المعماري الفاطمي، تجسيداً للهندسة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى، يزين المسجد مئذنتان تعرضان أعمال حجرية معقدة، مع تصميم رائع وزخارف ساحرة، حيث تم بناء المسجد بأحجار بيضاء بالكامل، ويضم مآذن جمالية مع قبة مركزية ضخمة تبرز وتصور الفن والجمال الحقيقي للبناء، ويمكن للمسجد استيعاب أكثر من 1500 من المصلين في وقت واحد.
ويتمدد المسجد على مساحة 3000 متر مربع، وقد بدأت عملية الإنشاءات فيه عام 1975، بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وجرى افتتاحه مسجد رسمياً في 1978، ليكون منارة لافتة في مشهد دبي العمراني، وهو ما يمكن ملاحظته بمجرد أن تطأ أقدامك طريق شاطئ جميرا، فالمسجد يقع بالقرب من دار الاتحاد، التي شهدت الإعلان التاريخي لقيام الدولة في 1971.
ويشكل مسجد جميرا الكبير مثالاً رائعاً على ما تمتلكه العمارة الإسلامية من جماليات خاصة، فالمسجد شيد على الخطوط ذاتها التي شيد عليها مسجد الأزهر في القاهرة، معيداً بذلك إلى الذاكرة روائع المعماري الإيطالي ماريو روسي، الذي ترك بصمة لافتة على مجموعة من مساجد القاهرة والإسكندرية والمركز الإسلامي في واشنطن. 
ويستقبل الزوار من مختلف الأديان، لإطلاعهم على الدين الإسلامي والثقافة المحلية، ويعرف المسجد زواره على الكثير من المفاهيم الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والمأكولات الإماراتية نظرًا لكونه أحد أكثر المساجد جاذبية في دبي، ويستقبل المسجد زوارا من غير المسلمين، بهدف تعزيز التفاهم الثقافي والديني، كجزء من سياسة الأبواب المفتوحة والعقول المفتوحة.

جميرا
دبي
الإمارات
العمارة الإسلامية
المساجد
مساجد الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©