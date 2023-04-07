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حمدان بن زايد يزور أحمد مطر الظاهري

حمدان بن زايد يزور أحمد مطر الظاهري
7 ابريل 2023 22:55

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك في منزله بأبوظبي.

وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

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ورحب سعادة أحمد مطر الظاهري بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تجسد ما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
أحمد مطر الظاهري
زيارة
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