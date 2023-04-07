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عبدالله بن زايد يلتقي عضوين في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

عبدالله بن زايد يلتقي عضوين في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك
7 ابريل 2023 22:31

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عضوين في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. فقد التقى سموه فخامة دينيس بيسيروفيتش وفخامة زيليكو كومشيتش.
ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته للبوسنة والهرسك التقدم والازدهار.

فيما حمل فخامتهما سموه تحياتهما إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأكدا أن دولة الإمارات تمضي قدما نحو آفاق واعدة من النمو والرخاء على الصعد كافة.
وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى البوسنة والهرسك، بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتطلع دولة الإمارات، بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، إلى بناء شراكات مثمرة وبناءة مع البوسنة والهرسك ودول البلقان بما يعزز جهود التنمية الداعمة لتطلعات الشعوب نحو الاستقرار والرخاء.
من جانبه، رحب فخامة دينيس بيسيروفيتش وفخامة زيليكو كومشيتش بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له. وأكدا على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وتطلع بلادهما إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونبيلة الشامسي سفيرة الدولة غير المقيمة لدى البوسنة والهرسك.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
البوسنة والهرسك
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