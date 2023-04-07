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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
7 ابريل 2023 17:40

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً تكون ركامية بعد الظهر ويصبح غائماً أحياناً خاصة غرباً مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً
وأوضح المركز في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعه 14:42 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 08:28 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 05:25.

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المصدر: وام
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