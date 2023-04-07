شرطة أبوظبي تواصل جهودها لتعزيز قيم التكافل خلال شهر رمضان الفضيل

تنفِّذ شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مبادرة "إفطار صائم"، التي تشمل توزيع وجبات إفطار على فئة العمال في مدينة العين.

وتشارك شرطة أبوظبي في توزيع الوجبات على السائقين ومستخدمي الطريق بالتعاون مع فريق "أبشر يا وطن" وضمن مبادرة "أطعم تؤجر 2023" إضافةً إلى المشاركة في مبادرة "كسر الصيام"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وتشمل توزيع الوجبات الغذائية في أبوظبي.

وأكَّدت شرطة أبوظبي أنَّ هذا العمل الإنساني يجسِّد توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة عبر تفعيل العمل الجماعي، وأشارت إلى أنَّ تنظيم المبادرات الرمضانية والمشاركة فيها مع الشركاء يؤكِّد التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على أن تكون جزءاً من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة.