عثر على 150 ألف درهم وسلمها لشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كرم العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عبد العزيز إبراهيم مومني من الجنسية الإيرانية، وذلك تقديراً لأمانته وحسن تصرفه تجاه مال الغير، حيث عثر على مبلغاً مالياً قدره 150 ألف درهم، وسلمه لمكتب الشرطة المتواجد في مركز إكسبو الشارقة.وأشاد العميد الدكتور أحمد الناعور، بأمانة الشخص، وحسن تصرفه الذي أسهم في إرجاع المفقودات إلى صاحبها، مؤكداً أن التكريم يأتي ضمن منهجية شرطة الشارقة في تفعيل دور الشراكة المجتمعية، للمتعاونين مع رجال الشرطة لدورهم الإيجابي الذي يسهم في الحفاظ على الأمن والأمان في المجتمع. ودعا مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع، أن يحذوا حذوه، وأن يكونوا أفراداً مساهمين في الحفاظ على المجتمع، من خلال التعاون والتواصل مع أجهزة الشرطة .

