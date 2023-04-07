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الإمارات

"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية

فرق الهيئة تواصل جهودها في توزيع 30 ألف وجبة «إفطار صائم» (وام)
7 ابريل 2023 13:46

أعلنت فرق الهلال الأحمر الإماراتي - ضمن مشاركتها عملية "الفارس الشهم 2"؛ والتي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع - عن مواصلة جهودها الإنسانية في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية في إطار الدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية جراء زلزال 6 فبراير والذي خلف قتلى وجرحى ومبان متهدمة.

وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها بالتنسيق مع نظيرها "السوري" في توزيع ما يقرب من 30 الف وجبة "إفطار صائم" في محافظات حلب وحمص وحماة، بالإضافة إلى توزيع 75 ألف وجبة إفطار صائم في محافظة اللاذقية.

وقال محمد الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، إنه استمراراً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل،  تستمر المبادرات الإنسانية ومن ضمنها المبادرات الرمضانية والتي تستهدف توزيع وجبات إفطار صائم ، و توزيع الطرود الغذائية على المتضررين في المحافظات السورية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ودعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وصولاً إلى تجهيز "كسوة العيد" و"زكاة الفطر" خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2 " أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 173 طائرة وسفينتين محملتين بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

 

 

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