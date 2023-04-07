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رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
7 ابريل 2023 13:21

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما تضمنت الرسالة دعوة صاحب السمو أمير دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) والذي سيعقد في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.    

تسلّم الرسالة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد، لدى استقباله د. مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، في قصر دار اليمامة.  

حضر المقابلة معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، والفريق متقاعد جمال محمد الذياب، مدير مكتب سمو ولي العهد.

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