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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
7 ابريل 2023 09:18
كشف "الوطني للأرصاد"عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت في عرجان بأبوظبي وهي:9.4 درجة مئوية الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على تويتر، صباح اليوم.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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