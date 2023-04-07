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الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
7 ابريل 2023 09:18

كشف "الوطني للأرصاد"عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت في عرجان بأبوظبي وهي:9.4 درجة مئوية الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على تويتر، صباح اليوم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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