حاكما الشارقة وعجمان يتقبلان التهاني بشهر رمضان

الشارقة (الاتحاد)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وذلك مساء أمس، في قصر البديع العامر. كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومن الشيوخ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني من معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعبدالله بن منصور المطوع، قنصل عام المملكة العربية السعودية، ومسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات الإمارات، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي «e& life»، وحمدان الشحي، المدير التنفيذي لشؤون كبار الشخصيات والتشريفات، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة «e&»، وعدد من أئمة المساجد في إمارة عجمان، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.