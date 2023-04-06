سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل  تخريج الدفعة الأولى من «المتحدث الرسمي»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج المتحدث الرسمي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز.

استهل الحفل بعرض مرئي تناول فكرة البرنامج وانطلاقته، والمراحل المتعددة التي مر بها، وكيفية اختيار المشاركين والمدربين، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الطموحة والتي استهدفت المتحدثين الرسميين من مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية الحكومية في إمارة الشارقة.

ألقى بعدها طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على رعاية وتبني المجلس لمشروع برنامج المتحدث الرسمي ودعم سموه المتواصل له.

كما قدم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على متابعة سموه الدائمة للمشروع، وتشريف سموه للحفل وتكريم الخريجين.

وتناول طارق علاي في كلمته أهداف البرنامج، مشيراً إلى أنها منبثقة من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: «لقد حرصنا منذ إعداد برنامج المتحدث الرسمي على أن تركز منهجية المشروع على العمل بروح الفريق الواحد ضمن رؤية وخطابٍ موحد لتحقيق الرؤية الشاملة للشارقة. ووضعنا أهداف المشروع التي تم المضيّ بها على مدى ثلاثة مستويات ضمن برامج تدريبية مكثفة لقناعتنا بأهمية المتحدث الرسمي، كونه التجسيد الاعتباري والمهنيّ للمؤسسة ونافذتها نحو العالم، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات».

وبارك مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، التخرج للمشاركين في البرنامج، مشيراً إلى أهمية دورهم الفاعل والبنّاء وقدرتهم على ترجمة رؤية وأهداف مؤسساتهم وتنفيذ مهامهم العملية باحترافية وفق أفضل الممارسات العالمية لنقل رسالة وصورة الشارقة على أكمل وجه.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في نهاية الحفل بتكريم الخريجين من برنامج المتحدث الرسمي في مستوياته الثلاثة، والتقط معهم الصور التذكارية. وبلغ عدد الخريجين 59 خريجاً وخريجة من العاملين في مختلف دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة.

شهد حفل التخريج، إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الضواحي وشؤون القرى، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، وعدد من رؤساء ومديري عموم ومديري الدوائر المحلية بالشارقة.