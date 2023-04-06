حاكم الشارقة: بناء المساجد في صالح المجتمع وهدايته

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مسجد «الذيد» الواقع على المدخل الشرقي لمدينة الذيد في منطقة العويضد والذي تستوعب مساحاته الداخلية والخارجية 7000 مصلٍ ومصلية.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة، أزاح سموه الستار إيذاناً بافتتاح المسجد الذي يحمل مزيجاً من العمارة الإسلامية الفاطمية والعمارة الإسلامية العثمانية.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرحٍ مفصل عن المسجد ومواصفات بنائه والمرافق الملحقة به، والخدمات المتوافرة به للمصلين.

وتجول سموه في أرجاء المسجد واطلع على ما يضمه من خدمات لجميع المصلين، منها المسجد الرئيسي ومصلى النساء والمكتبة، وشاهد سموه الجوانب الجمالية وتصاميم العمارة الإسلامية التي يحتويها المسجد.

وألقى سموه كلمة خلال الافتتاح، بارك فيها افتتاح مسجد الذيد، مؤكداً أن هذا المسجد بني في هذه المنطقة وسيكون خلفه متنزه يضم أدوات اللهو العفيف والتي لا تشغل الناس عن الصلاة والعبادة، على أن يكون مثل الحدائق الأخرى التي تجمع الناس وتقربهم.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة الآباء والأمهات إلى أن يكونوا عاملاً مساعداً في تعليم الأبناء الصلاة والالتزام بطاعة الله، في الوقت الذي كثرت فيه الملهيات والألعاب الإلكترونية التي تشغلهم، وشدد على ضرورة تنبيههم واستماعهم للأذان والقرآن حتى يتعودوا عليه ويحافظوا على صلاتهم في المسجد، مقتبساً سموه قول الشاعر أبي العلاء المعري «وينشأُ ناشئ الفتيان منا … على ما كان عوده أبوه».

وأوضح سموه أن بناء المساجد يكون في صالح المجتمع وهدايته، والشارقة تشتهر بالمساجد ولا يكاد يخلو شارع من أن يكون به مسجد حتى لا تكون للناس هناك حجة أو عذر إذا فاتتهم الصلاة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن بناء المكتبات في المساجد يسهم في زيادة المعرفة واكتساب العلم والدين، موضحاً أن التوجيهات تأتي لتهيئة وتوفير المرافق والبيئة الملائمة والمكان الواسع ليكون جاذباً لكل شخص يطلب العلم والمعرفة، وطالب الجميع بالاستفادة منها، وقال إن الشارقة بها 1280 مكتبة.

وأكد سموه أن المنطقة الوسطى ومدينة الذيد ستشهد العديد من المشاريع التنموية والتطويرية خلال الفترة المقبلة، مشيداً بأهالي مدينة الذيد وتعاونهم ومشاركتهم في تطوير المنطقة، إضافة إلى تمسكهم بإيمانهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وقدم أحمد المختار الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الافتتاح، موعظة دينية تناول فيها فضل بناء المساجد وعمارتها، وذكرها في القرآن الكريم، حيث تعتبر المساجد مكاناً لانشراح القلوب والتقرب إلى الله، مشيراً إلى أن بناء المساجد بناء للصلاة والدين، وإقامة الصلاة والمحافظة عليها أحد أسباب الرزق.

تبلغ سعة مسجد الذيد الداخلية 1700 مصلٍ ومصلية، وتبلغ مساحته الإجمالية 21994 متراً مربعاً، منها 2386 متراً مربعاً لمساحة المباني الكلية.

حضر افتتاح المسجد، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبدالله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع وأعيان المنطقة.

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مسجد البردي في منطقة سيح المهب بمدينة الذيد.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المسجد وما يتضمنه من مرافق متعددة تشمل أماكن الصلاة والوضوء للرجال والنساء، وغيرها من المرافق التي يوفرها المسجد لمرتاديه، مطلعاً سموه على مواصفات المسجد، ومساحته وموقعه المتميز، وما يضمه من مرافق لخدمة المصلين، حيث بُنِي المسجد بجانب سكن طلبة جامعة الذيد وبالقرب من مسجد الذيد ومبنى قناة الوسطى من الذيد.

ويقع المسجد الذي بني على الطراز الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، على مساحة إجمالية 2426 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء 590 متراً مربعاً، ويتسع المسجد لـ 470 مصلياً ومصلية، بواقع 400 مصلٍّ لمصلى الرجال، ويسع مصلى النساء لـ70 مصلية.