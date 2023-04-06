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بدور القاسمي: لا ينبغي التعامل مع الاستدامة كمفهوم رائج

بدور القاسمي خلال انطلاق الفعاليات (من المصدر)
7 ابريل 2023 02:39

الشارقة(الاتحاد)

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برعاية وحضور الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، انطلقت مساء أمس الأول فعاليات «مجلس الشارقة الرمضاني 2023» بتنظيم كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار «تركيبة النجاح: حيث تلتقي الأعمال بالاستدامة».
وانطلقت فعاليات المجلس بكلمة رئيسة للشيخة بدور القاسمي، أكدت فيها أهمية عدم التعامل مع الاستدامة كمفهوم رائج، وضرورة تعزيز الوعي والالتزام والأثر الإيجابي على الكوكب وتوسيع آفاقه خارج نطاق مؤتمر الأطراف (مؤتمر الإمارات للمناخ).
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نعمل في الشارقة على تعزيز التوازن والانسجام في علاقتنا مع الأرض، وإطلاق مجموعة من الحملات يشارك في تنفيذها عدد من الهيئات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية في الإمارة، مثل حصاد القمح الخالي من المبيدات الحشرية ضمن مشروع (سبع سنابل) في منطقة مليحة بالشارقة الذي جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحظر المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام، وتأسيس أول منشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وتطوير تطبيقات لإدارة النفايات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وصداقة للبيئة».

بدور القاسمي
الإمارات
الشارقة
الاستدامة
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر
استثمر في الشارقة
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