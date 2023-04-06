نهيان بن مبارك: الصحة أساس التنمية الناجحة والازدهار

أبوظبي (وام)

نظم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، احتفالية كبيرة لتكريم أطبائه وكوادره المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وحسن جاسم النويس نائب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية.

واحتفت الفعالية بإنجازات الأطباء في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجميع أعضاء فريق عمله الذين أسهموا بدور محوري في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، كما تم تكريم كوادر الرعاية الصحية لمساهمتهم الكبيرة في خروج دولة الإمارات من جائحة «كوفيد-19»، مع الإشادة بالمرونة التي أظهروها خلال تلك الفترة العصيبة، والجهود التي بذلوها للعناية بصحة كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وفي كلمته التي وجهها إلى الأطباء والكوادر الطبية بالمستشفى خلال الاحتفالية، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «لمسنا على مدى سنوات ما يقوم به الأطباء ومن خلفهم جميع العاملين بالمستشفى، من رعاية وتعاطف مع المرضى بأعلى جودة، حيث يستمر الجميع في عملهم بإتقان وتفان لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الممتازة، وأنا على قناعة راسخة بأهمية وجود مستويات عالية من الرعاية الصحية عالية الجودة ضرورية لنمو المجتمعات وازدهارها، لذا نحرص جميعاً على صحة ورفاهية جميع السكان في أبوظبي وخارجها، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي الذي يعنى بصحة الإنسان، وهو اهتمام يحظى بتقدير عميق واحترام من قبل الجميع».

وأضاف معاليه: «نحن على قناعة تامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الصحة من الأمور المهمة لتحقيق التقدم، وهي أساس التنمية الناجحة والازدهار، وإن قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة، حيث يتم التعامل مع الصحة العامة والرعاية الطبية كأولويات أساسية، وإن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تهدف دائماً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، من خلال تقديم أفضل رعاية صحية في منطقتنا، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع من الأطباء الأكفاء والكوادر الطبية المتميزة، ونرجو أن يكون للإمارات إسهاماتها على المستوى العالمي، فالدولة بفضل الله أصبحت في فترة وجيزة مركزاً هاماً وموثوقاً للتميز في الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة والعالم».

ومن جانبه، قال حسن جاسم النويس: «الأطباء ومقدمو خدمات الرعاية الصحية هم نواة المجتمعات الصحية وأساس نهضتها وتقدمها. ونثمن الدور الجوهري والجهود الحثيثة التي يبذلها أطباؤنا للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في المنطقة ونشيد بتفانيهم والتزامهم بتقديم أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية العالمية عبر مختلف منشآتنا الطبية».