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5 آلاف طرد غذائي وصحي من «خيرية الشارقة» و«القلب الكبير» لحملة «جسور الخير»

متطوعون يجهزون الطرود (وام)
7 ابريل 2023 02:37

الشارقة (وام)

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تواصل «جمعية الشارقة الخيرية» و«مؤسسة القلب الكبير» دعمهما لمتضرري الزلازل في سوريا الشقيقة وتركيا الصديقة.
فمن المقرر أن يشهد مركز إكسبو الشارقة مساء غد السبت تجهيز 5 آلاف طرد غذائي وصحي بدعم سخي من جمعية الشارقة التعاونية، وذلك ضمن الحملة الوطنية «جسور الخير» التي تواصل أعمالها منذ إطلاقها مطلع فبراير الماضي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوحيد الجهود وتأمين المستلزمات الطبية والغذائيّة والمستلزمات الحياتية وإرسالها إلى المتضررين في كل من سوريا وتركيا.
وتأتي جهود خيرية الشارقة ضمن دعوة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بتجديد دعم حملة «جسور الخير» من خلال البث المباشر لـ«تيليثون الخيري» عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لاستقبال تبرعات الجمهور وفي إطار استكمال جهود الحملة التي تأتي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع الذي يتم العمل على تجهيز الطرود بمعرفة متطوعيه.
ودعت «خيرية الشارقة» أفراد المجتمع إلى المؤازرة والمبادرة إلى دعم الحملة لاستكمال جهودها الإنسانية وإرساء قيمها السامية التي تضمنتها إعلاء لقيمة العمل الإنساني ودوره في دعم الشعوب والمجتمعات المتضررة.

حملة جسور الخير
جمعية الشارقة الخيرية
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