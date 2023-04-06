الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

80 يوماً مفتوحاً للتوظيف نظمتها «الموارد البشرية والتوطين»

جهود كبيرة لتوظيف المواطنين (أرشيفية)
7 ابريل 2023 02:40

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
«دولي الشطرنج» يختار المعلا في «لجنة المئوية»

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 80 يوماً مفتوحاً للتوظيف على مستوى الدولة، بالتنسيق والشراكة مع دوائر الموارد البشرية المحلية، وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية وأكثر من 81 شركة من القطاع الخاص وسبع شركات من المناطق الحرة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل التنافسية المتاحة في القطاع الخاص، وتسريع برامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية للشركات الخاصة.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: إن التعاون مع دوائر الموارد البشرية المحلية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص والمناطق الحرة، يأتي لتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بوظائف سوق العمل الذي يتمتع بالتنافسية والجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، شارك ممثلون عن نحو 900 منشأة خاصة في ورش نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتوعية بالآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، والمتمثلة في نمو 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026.

التوظيف
اليوم المفتوح للتوظيف
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
توظيف المواطنين والمواطنات
اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين
آخر الأخبار
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
أبوظبي
الإمارات
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©