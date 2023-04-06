80 يوماً مفتوحاً للتوظيف نظمتها «الموارد البشرية والتوطين»

دبي (وام)

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 80 يوماً مفتوحاً للتوظيف على مستوى الدولة، بالتنسيق والشراكة مع دوائر الموارد البشرية المحلية، وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية وأكثر من 81 شركة من القطاع الخاص وسبع شركات من المناطق الحرة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل التنافسية المتاحة في القطاع الخاص، وتسريع برامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية للشركات الخاصة.

وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: إن التعاون مع دوائر الموارد البشرية المحلية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص والمناطق الحرة، يأتي لتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بوظائف سوق العمل الذي يتمتع بالتنافسية والجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جهة أخرى، شارك ممثلون عن نحو 900 منشأة خاصة في ورش نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتوعية بالآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، والمتمثلة في نمو 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026.