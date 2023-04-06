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نورة الشرهان تشارك في برنامج «القيادة للزائر الدولي»

نورة الشرهان
7 ابريل 2023 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت نورة عبدالرحمن الشرهان، من دائرة البلديات والنقل، في برنامج «القيادة للزائر الدولي» والذي عقد مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن بمشاركة عدد من القيادات الشابة الحالية والواعدة من جميع أنحاء العالم. وتهدف دائرة البلديات والنقل إلى تعزيز حضور وتمكين الكفاءات القيادية الشابة في المجالات التخصصية لتبادل المعارف والتجارب، والاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات العالمية وتوظيفها، لدعم جهود أبوظبي في مجال الاستدامة.
ونورة عبدالرحمن الشرهان، اختصاصي امتثال للبيئة والصحة والسلامة، قطاع الطيران في دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وعضو في مجلس الشباب عن قطاع الطيران المدني (2022-2024)، وتعمل على تمثيل الشباب في قطاع الطيران المدني في الفعاليات المحلية والدولية.
ويستضيف برنامج «القيادة للزائر الدولي»، عدداً من القيادات الشابة الحالية والواعدة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بمواجهة أزمة المناخ العالمية.

دائرة البلديات والنقل
الإمارات
واشنطن
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