العويس: تطوير مواجهة التحديات الصحية وضمان صحة الأجيال

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف تاريخ 7 أبريل ويحمل هذا العام شعار «الصحة للجميع»، إن دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية ومكافحة الأوبئة المستقبلية والأمراض المزمنة، وترسيخ الشراكة مع منظمة الصحة العالمية بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، في الوقت الذي تتصدر فيه الدولة المراكز الأولى عالمياً في 14 مؤشراً صحياً، وتركز على تطوير نهج جديد ومتكامل باستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة مما يؤهلها لريادة الاتجاه العالمي الهادف لتطوير نهج متكامل ومبتكر لمواجهة أي تحديات مستقبلية وضمان صحة الأجيال القادمة.

وأكد معاليه أن التحديات الصحية التي واجهها العالم، أبرزت القدرات الاستثنائية للنظام الصحي في دولة الإمارات ومدى مرونته وجاهزيته للاستجابة بكفاءة عالية، حيث بدأت الإمارات مبكراً في توظيف التكنولوجيا المتقدمة واستشراف مساراته المستقبلية لتحقيق الريادة والاستدامة وحوكمة أي طوارئ صحية، وأصبح يُنظر إليها كنموذج يُحتذى به في إرساء منظومة صحية مبتكرة ومتكاملة، بناء على خريطة طريق مدروسة مستندة إلى التقنيات الرقمية والكوادر الكفؤة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، ويعود ذلك إلى دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لتحسين جودة الحياة واستدامة الإنجازات، مع الحفاظ على المكتسبات وفقاً للاستراتيجية الوطنية «نحن الإمارات 2031» ورؤية المئوية 2071.

وأضاف معالي العويس: «أن دولة الإمارات التي اعتمدت عام 2023 عاماً للاستدامة، حريصة على تطوير نظامها الصحي ومواءمته لمعايير الاستدامة، من خلال تحديث السياسات والبرامج الصحية ضمن الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتطبيق «نهج الصحة الواحدة»، وذلك في إطار استراتيجي وطني وخطة عمل بأهداف واضحة، لتطوير نظام صحي مرن ومستدام بيئيًا، وحاضنٍ للابتكار ووجهةٍ للخبراء والكفاءات الصحية العالمية وشركات الاستثمار الطبية الدولية، بما يضمن مستقبلاً صحياً مستداماً للغد، تواصل الدولة فيه مسيرتها على طريق الريادة والتنافسية».

من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن يوم الصحة العالمي الذي يأتي هذا العام تزامناً مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية يشكل فرصة لتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت في الإمارات وعلى الصعيد العالمي في المجال الصحي وأسهمت في تحسين نوعية الحياة، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تمثل مناسبة للتأكيد على مواصلة الوزارة لدورها في حوكمة منظومة صحية متكاملة من خلال تطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج وخدمات صحية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي كجزء من رؤيتها في تعزيز تجربة المرضى وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أفضل وأكثر فعالية. وأضاف الدكتور محمد العلماء: «يجسد شعار (الصحة للجميع) الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية عنواناً لحملتها الاحتفالية بهذه المناسبة اهتمام العالم بتعزيز الصحة العامة باعتبارها الثروة الحقيقية للإنسانية، والعمل على توفير الرعاية الصحية العالمية الشاملة، كما يؤكد أن الحصول على الرعاية الصحية هو حق أساسي ينبغي أن يكون متاحاً للجميع دون أي تمييز أو تفرقة. وتابع العلماء:«ونحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحرص على إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً تواكب احتياجات الصحة البدنية والنفسية لجميع أفراد المجتمع الإماراتي إلى جانب تعزيز الوعي باتباع نمط حياة صحي ومتوازن من خلال جهودها المتواصلة في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تتماشى مع مستهدفات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، كما نحرص أيضاً على أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الدولية لتوفير بيئة صحية مستدامة تنعم بها كافة المجتمعات».