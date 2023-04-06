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«الجندي» تحتفي بيوم الصحة العالمي

«الجندي» تحتفي بيوم الصحة العالمي
7 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (وام)

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، وذلك في إطار مواكبتها لمختلف المناسبات العالمية، وحرصها على إبراز الدور المميز للدولة وإنجازاتها في مجال الصحة على المستويين المحلي والعالمي.
وتضمن الإصدار الخاص الذي جاء تحت عنوان: «الصحة للجميع»، العديد من المقالات الحصرية لعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، فضلاً عن محاور تحتوي على موضوعات تبرز أهمية دور الدولة في النهوض بقطاعها الصحي، وإلقاء الضوء على إنجازاتها التي لم تقتصر على الصعيد المحلي بل امتدت إلى مختلف أرجاء العالم.
وتحت عنوان «الإمارات.. مسيرة متميزة في تمكين الصحة للجميع»، قالت مجلة «الجندي» في كلمتها الرئيسية: إن «دولة الإمارات تعيش اليوم في ظل نجاحات وإنجازات قَلَّ نظيرها في القطاع الصحي، فمنذ أن تأسست الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تولي صحة الإنسان اهتماماً كبيراً يتناسب مع مختلف المتطلبات والتحديات، وامتدت يد الدولة البيضاء إلى سائر شعوب العالم لتقديم الدعم والمساندة وتمكين حصول شعوب العالم على الرعاية الصحية المناسبة».
وقالت: «تمضي دولة الإمارات بخطى راسخة واستراتيجية واضحة المعالم نحو مسيرة التميز والتفرد في تمكين الصحة للجميع في ظل قيادة رشيدة تمتلك رؤى استشرافية فريدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

يوم الصحة العالمي
الإمارات
مجلة الجندي
وزارة الدفاع
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