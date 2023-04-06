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«صحة دبي»: الإمارات وجهة الباحثين عن جودة الحياة

هيئة الصحة في دبي
7 ابريل 2023 02:39

أبوظبي (وام)

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قال عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إن احتفال العالم بمرور 75 سنة من تحسين الصحة العامة، في يوم الصحة العالمي 2023، يدعونا للاحتفاء بالتقدم اللافت الذي حققته دولتنا على الساحة الصحية الدولية، والاحتفاء بكوننا الوجهة المفضلة للباحثين عن الصحة وجودة الحياة ورفاهية العيش. وأضاف - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة يوم الصحة العالمي 2023 - أنه في ضوء الاهتمام الكبير بالصحة، وما نخطط له ونستهدفه في «مئوية الإمارات 2071»، فقد قطعنا بالفعل شوطاً كبيراً نحو المستقبل، بعد أن تمكنت دولتنا من أن تكون لها تجربتها المميزة الناجحة، وبصمتها الخاصة، على صعيد أنظمة الرعاية الصحية والخدمات الطبية فائقة المستوى.

دبي
عوض الكتبي
الإمارات
يوم الصحة العالمي
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
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