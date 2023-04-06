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قائد سلاح الخدمات الطبية: الإمارات رائدة المجالات الطبية

سرحان النيادي
7 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (وام)

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قال العميد الركن طبيب سرحان محمد النيادي، قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع إن دورَ سلاحِ الخدماتِ الطبيةِ دورٌ فعالٌ ورئيسٌ لتعزيزِ مجالِ الصحةِ العامةِ في دولةِ الإماراتِ.
وأضاف، في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة يوم الصحة العالمي 2023، أن العام 2022 شهد زيادةً في جرعةِ التثقيفِ الصحيِّ بالإجراءاتِ الصحية الأولية والتي تساعدُ على وقايةِ المجتمعِ من الأمراضِ المختلفة.. مؤكدا أن دولة الإماراتِ تعتبر من الدولِ الرائدةِ عالمياً في المجالاتِ الطبيةِ المختلفة.
وفيما يلي نص الكلمة: «النجاحُ في مواجهةِ جائحةِ «كوفيد-19» أكبر دليل على تميز منظومة الرعاية الصحية حيث كانتْ دولة الإماراتِ من ضمنِ الدولِ التي واجهتْ هذا المرضَ بكل احترافية على الرغمِ من وجود الكثير من الغموضِ وعدمِ الوضوح، إلا أن المسار كان جلِيا لنا في محيطِ الجائحة بدعم ومتابعة مباشرة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولا ينسى مجتمع الإمارات كلمته الشهيرة (لا تشلون هم)، والتي أوقفت موجة الهلع والخوف والغموض التي اجتاحت العالم، واستطاعَ النظامُ الصحيُّ بعد ذلك السيرَ بخطىً ثابتةٍ على الرغم من التحدياتِ لتجاوزِ هذهِ المعضلةِ الطبيةِ العالمية. إن دورَ سلاحِ الخدماتِ الطبيةِ دورٌ فعالٌ ورئيسٌ لتعزيزِ مجالِ الصحةِ العامةِ في دولةِ الإماراتِ، حيثُ كانَ عامُ 2022 امتداداً لهذا الدور. وكان العامُ المنصرمُ استمراراً لمعركةِ سلاحِ الخدماتِ الطبيةِ لمواجهةِ جائحةِ «كوفيد-19»، فمعَ ارتفاعِ عددِ حالاتِ الإصابةِ منْ بدايةِ عام 2021 وحتى الإعلانِ عنْ نهاية معظمِ الإجراءاتِ الاحترازيةِ بالدولةِ، عملَ سلاحُ الخدماتِ الطبيةِ كتفاً بكتفٍ مع الجهاتِ الصحيةِ المدنيةِ في هذا الجانبِ».

الخدمات الطبية
الإمارات
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