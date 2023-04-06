بلدية أبوظبي تؤكد ضرورة صيانة ونظافة خزانات مياه الشرب

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة العامة، حملة ميدانية استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، استهدفت أصحاب وملاك المباني والعقارات السكنية والعاملين فيها، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، وذلك بهدف التوعية بضرورة المحافظة على نظافة خزانات مياه الشرب بالمباني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على موارد المياه وجودتها في المباني السكنية. ودعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب وملاك المباني السكنية والعاملين فيها إلى ضرورة الاهتمام باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي من شأنها أن تحافظ على خواص المياه بداخل الخزانات نظيفة وآمنة وصالحة للاستخدام، مؤكدة أن إهمال الصيانة الدورية للخزانات وتنظيفها وتعقيمها، قد يشكل خطراً محدقاً بالصحة العامة، حيث إنها تعتبر الجزء الأكثر أهمية في تخزين مياه الشرب.

وأفادت البلدية أن خزانات مياه الشرب بالمباني السكنية تحتاج إلى صيانة وعناية وتنظيف بشكل دوري، وذلك لإزالة أية رواسب وأوساخ تكون عالقة بها، والتي بدورها قد تتسبب في ظهور مشاكل صحية لمستخدميها، لافتة إلى أن سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم تعتبر من أهم الأولويات التي تسعى البلدية إلى تحقيقها.

وتشدد البلدية على أهمية التعاون معها في اتباع وتطبيق الإرشادات التي تطلقها بين الحين والآخر، وفي حال تمت ملاحظة أي تلوث للمياه في الخزان، والذي له دلالات واضحة من تغير في اللون والرائحة والطعم، فإن هذا يعتبر من أقصى مراحل التلوث، لافتة إلى وجود أنواع من البكتيريا لا تسبب روائح ولا يمكن ملاحظتها، بل تتكاثر في المياه وتسبب أمراضاً في حال استخدامها للنظافة الشخصية، لذا بات من الأهمية أن يكون هناك تنظيف وصيانة دورية لهذه الخزانات.

وحرص مفتشو البلدية أثناء الحملة على توعية العاملين في المباني والعقارات السكنية داخل وخارج جزيرة أبوظبي بالطرق والخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب.