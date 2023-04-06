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إلزام امرأة بدفع مبلغ 4 ملايين و400 ألف درهم

إلزام امرأة بدفع مبلغ 4 ملايين و400 ألف درهم
7 ابريل 2023 02:40

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين دائن ومدين، برفض طلب المدين (امرأة) وإلزامها بدفع مبلغ 4 ملايين و400 ألف درهم. وكان دائن قد أقام دعوى قضائية ضد امرأة استدانت منه 4 ملايين و400 ألف درهم لشراء سيارات بالتقسيط، وذلك على أساس قرض مستحق على أن تقوم بسداد المبلغ المستحق بحسب العقد المبرم بين طرفي العقد، إلا أنها وقت استحقاق المبلغ أنكرت الموضوع جملةً وتفصيلاً، مما دفع الشاكي للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة بأن الثابت من الأوراق يشير إلى أن الشاكي طالب بإلزام المدين (امرأة) بأداء مبلغ 4 ملايين و400 ألف درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق بحسب العقد المبرم بين الطرفين، واستأنفت المرأة (المستدينة للقرض) القضية، وقضت المحكمة الاستئناف برفض الطلب وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت المرأة عن طريق النقض.

محكمة النقض
الإمارات
محكمة النقض في أبوظبي
أبوظبي
محكمة نقض أبوظبي
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