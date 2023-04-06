محاكم دبي تنظم الملتقى الأول لمحكمة التنفيذ

دبي (وام)

نظمت محاكم دبي «الملتقى الأول لمحكمة التنفيذ مع المجتمع» حول شرح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية في إمارة دبي، ضمن المبادرة التوعوية «خلك قانوني» في مجلس الخوانيج، بمشاركة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من قضاة محكمة التنفيذ، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وذلك حرصاً من محاكم دبي على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع تحقيقاً لرؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد المنصوري، أهمية الملتقى في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع، وإسهامه في توسيع وعي كافة شرائح المجتمع وتسليط الضوء على أهم البنود القانونية لدى المعنيين، لتحقيق فهم متكامل لبنود القانون وروحه وخصائصه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة توفر مظلة واضحة في الثقافة القانونية.