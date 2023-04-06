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الإمارات

قائد شرطة الشارقة يزور «الصناعة الأمنية» في دبي

خلال الزيارة
7 ابريل 2023 02:39

دبي (وام)

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اطلع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة خلال زيارته مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على أفضل الممارسات المتبعة في المؤسسة في المجال الأمني، وكذلك بحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات لترسيخ آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. وكان في استقبال الوفد الزائر كل من خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة، وأحمد المهيري نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، والسادة مديرو الإدارات.
وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق المؤسسة للتعرف على خدماتها ..وشملت معرض الابتكار الذي يجمع أحدث مشاريع المؤسسة والخدمات والتقنيات الأمنية المبتكرة كما تمت زيارة مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية للاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية والخدمات التي تنفذ في المختبر كونه المختبر الذي يدار من قبل الكوادر الإماراتية في المؤسسة ويعتبر المختبر الأول من نوعه في المنطقة حيث لا يقتصر دوره على فحص وترخيص النظم الأمنية فقط بل يتم اختراع وابتكار أنظمة فحص تعتبر الأولى من نوعها لمختلف الأجهزة الأمنية. كما زار اللواء سيف الزري الشامسي مكتب اعتماد المخططات الأمنية للتعرف على الإجراءات والنظم المستخدمة لتقديم خدمة اعتماد التصاميم الأمنية للمنشآت التجارية في إمارة دبي. وأعرب خليفة إبراهيم السليس في ختام الزيارة وتبادل الأدرع التذكارية بين الجهتين ..عن سروره بزيارة القائد العام لشرطة الشارقة واطلاعه على التجربة الأمنية الرائدة لإمارة دبي، والدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في هذا المجال.

الإمارات
دبي
شرطة الشارقة
الشارقة
مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
سيف الزري الشامسي
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