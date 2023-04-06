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الإمارات

«الاتحاد الخيرية» توزع 100 ألف وجبة إفطار

خلال التوزيع (من المصدر)
7 ابريل 2023 02:38

عجمان (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، أنها تعمل على توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار على مدار شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، وذلك ضمن حملة المؤسسة خلال شهر رمضان التي تأتي تحت شعار«خيركم يصلهم».
وأشارت المؤسسة، إلى أن العمال هم الفئة الأكثر استفادة من مشروع إفطار الصائم، ويتم تنفيذه من خلال مفاطر المؤسسة في خيمة، و4 منافذ ومواقع أخرى بإمارة عجمان. وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أهمية مشروع «إفطار الصائم» في تعزيز قيم التكافل بين مختلف شرائح المجتمع، ومضاعفة حجم الاهتمام بدعم وتلبية احتياجات الشرائح الإنسانية على المستوى المحلي. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ مشروع إفطار الصائم، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة، من خلال فريقها الميداني المدرب والمخصص لتنفيذ حملة رمضان، لافتاً إلى أن المؤسسة توفر وجبات الإفطار وفق إجراءات الصحة والسلامة، عبر مركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة للصائمين.
وأكد الجنيبي، أن المؤسسة تسعى لمساعدة آلاف الأسر من خلال مشاريعها الرمضانية، منوهاً بدور الشركاء والمحسنين الكرام الذين وثقوا بأداء المؤسسة.
وتنفذ المؤسسة، 9 مشاريع خلال شهر رمضان المبارك، تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة، وتقدم الدعم والمساندة للأسر، وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان الفضيل، وحتى عيد الفطر المبارك.

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وجبة الإفطار
إفطار صائم
إفطار الصائم
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