«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في مبادرة «كسر الصيام»

أبوظبي (وام)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مبادرة «كسر الصيام» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار العمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها انطلاقاً من كونها واجباً وطنياً، وهي من دعائم الحياة المجتمعية التي عرفتها الإمارات ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات التي توليها اهتمامها.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاعر الألفة والإخاء والتلاحم المجتمعي، وتجسد أصالة عادات وقيم مجتمع أهل الإمارات، إذ تعبر عن الإحساس بالآخرين، وتتضمن وجبة إفطار الصائم التي تم توزيعها ضمن مبادرة «كسر الصيام» الماء والتمر وبعض المأكولات الخفيفة، وقد تم توزيعها في بعض محطات البترول على السائقين.

وتنفيذاً لهذه المبادرة، قام متطوعون من الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوزيع عدد كبير من الوجبات الرمضانية على الصائمين بالتزامن مع حلول أذان المغرب.