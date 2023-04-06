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«الشارقة الخيرية»: 35.7 مليون درهم مساعدات علاجية

«الشارقة الخيرية»: 35.7 مليون درهم مساعدات علاجية
7 ابريل 2023 02:38

الشارقة (وام)

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كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن حصيلة المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار العام الماضي، حيث بلغت أعداد المرضى الذين قدمت لهم الجمعية مساعداتها العلاجية 1377 حالة مرضية بتكلفة إجمالية قيمتها 35.7 مليون درهم، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية بالتزامن مع يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: «إن برامج مساعدات العلاج شملت 356 حالة خضعت للعمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس، و215 حالة تعاني أمراضاً مزمنة، بالإضافة إلى 153 حالة أمراض سرطانية مختلفة، و210 حالات فشل كلى وغيرها».

الشارقة الخيرية
الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
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