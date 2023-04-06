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«شرطة دبي» تستضيف دبلوماسيين في فعاليات مدفع الإفطار

خلال الفعالية (من المصدر)
7 ابريل 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وقسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في إمارة دبي، وذلك ضمن فعاليات مدفع الإفطار بمدينة إكسبو دبي، ومأدبة إفطار في منطقة الشلالات في المدينة.
واستقبل الضيوف اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة للعمليات، بحضور عدد من موظفي شرطة دبي.
وأكد اللواء عبد الله الغيثي، أن تعزيز العلاقات مع ممثلي الدول من القناصل والدبلوماسيين، يأتي في إطار الحرص الدائم على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والسفارات.

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