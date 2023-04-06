إفطار لـ 60 ألف صائم من «الشارقة الإسلامي»

الشارقة (وام)

ينظم مصرف الشارقة الإسلامي في إطار حرصه المستمر لترسيخ مبادئ التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، خيمتي إفطار في مدينة الشارقة، الأولى بجوار مسجد الملك فيصل، والثانية على طريق الشيخ محمد بن زايد بجانب مسجد الضياء، تقدمان وجبات إفطار يومية طوال أيام الشهر الفضيل لنحو 60 ألف صائم.

وقال حسن البلغوني، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي «يحرص المصرف على تنظيم وتنفيذ مبادرة الإفطار الرمضاني منذ أكثر من 18 عاماً، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية، وتأكيداً على قيم التراحم ومبادئ التكافل الاجتماعي، ويقدم المصرف نحو 2000 وجبة إفطار يومياً في خيمتي إفطار مجهزتين بشكل كامل».