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شرطة عجمان توزع 1000 وجبة إفطار صائم

شرطة عجمان توزع 1000 وجبة إفطار صائم
7 ابريل 2023 02:38

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع الأنصاري للصرافة، مبادرة لتوزيع وجبات إفطار الصائم بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، وتم خلالها توفير 1000 وجبة، وذلك ضمن سلسلة مبادرات شرطة عجمان المجتمعية في شهر رمضان الخير. 
وقال العقيد خلفان ناصر السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية، إن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية والخيرية التي تحرص شرطة عجمان على المساهمة فيها بصفة دورية خلال الشهر الفضيل، وتهدف إلى تعزيز علاقة الشرطة بالمجتمع، وتكريساً لقيم التكافل الإنساني في المجتمع. 
وثمن العقيد خلفان السويدي، المشاركة الخيرية التي ساهمت بها شركة الأنصاري للصرافة في هذه المبادرة.

شرطة عجمان
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إفطار الصائم
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