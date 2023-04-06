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تعاون بين الهلال الأحمر و«تيكوم» لإطلاق «متجر الخير» الافتراضي

تعاون بين الهلال الأحمر و«تيكوم» لإطلاق «متجر الخير» الافتراضي
7 ابريل 2023 02:38

دبي (وام)

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أعلنت مجموعة تيكوم، تعاونها مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإطلاق مبادرة «متجر الخير» المبتكرة، بهدف تقديم تجربة تبرّع افتراضية متميزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وتوفّر مبادرة «متجر الخير» تجربة تبرّع تفاعلية مبتكرة تجعل من التبرّع للهلال الأحمر الإماراتي عملية سريعة وسلسة لأكثر من 105 آلاف طالب وموظف في مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم.
وتتيح المبادرة فرصة التبرّع من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة الموجودة على الملصقات واللافتات في مواقع متعدّدة ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم.
ويمكن للأفراد تحديد كيفية التصرّف بمساهماتهم وتوزيعها، مع توفّر خيارات التبرّع بمواد أساسية مثل الغذاء والملابس ولوازم الإيواء أو حتّى صناديق إغاثة المتضرّرين من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحظى زوار حيّ دبي للتصميم بفرصة تجربة تبرّع واقعية وتفاعلية في «متجر الخير» المؤقّت الموجود بين المبنيين 1 و2، كما تقدم مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم تجربة مميزة تعكس أجواء الشهر الفضيل، حيث ستجوب عربة رمضانية مختلف أنحاء المجمّعات، لرفع الوعي بمبادرة «متجر الخير»، وحثّ المارّة على التبرّع أثناء تنقّلهم.

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