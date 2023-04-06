356 ألف وجبة إفطار من «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» توزيع 356,058 وجبة إفطار خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ضمن حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون»، وذلك من خلال مفاطر الجمعية في خيمتين بإمارة دبي، الأولى بمنطقة بورسعيد، والثانية في منطقة المزهر، بالإضافة إلى 52 موقعاً في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إقبال المتبرعين على دعم مشروع «إفطار صائم» الذي بدأته الجمعية بتوزيع 15900 وجبة في اليوم الأول ليصل إلى 26,342 مع منتصف الشهر، وأشار إلى أن الجمعية تواصل العمل على رفع المخصصات اليومية للمشروع لتتمكن من توزيع أكثر من 700 ألف وجبة مع نهاية الشهر الفضيل.

ونوّه العوضي إلى التنسيق القائم بين جمعيتي «بيت الخير» و«الإحسان الخيرية» لتوزيع 400 وجبة إفطار يومياً، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي من خلال توفير 500 وجبة إفطار لتوزيعها يومياً من قبل متطوعي «بيت الخير» عند التقاطعات المرورية على المتأخرين عن بيوتهم وذويهم ساعة الإفطار.

ودعا العوضي المحسنين الراغبين في الاستزادة من الطاعات خلال الشهر الفضيل، إلى دعم مشروع «إفطار صائم»، كونه من المشروعات الإنسانية التي تحرص الجمعية على إقامتها بهدف إحياء السنة، وتعزيز الترابط بين المجتمع، والتعاون على بذل الخير، والإسهام في نيل الثواب في هذا الشهر المبارك، وكسب أجر إفطار الصائم.