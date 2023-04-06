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الإمارات

10 ملايين درهم من «تعاونية الاتحاد» لـ«وقف المليار وجبة»

10 ملايين درهم من «تعاونية الاتحاد» لـ«وقف المليار وجبة»
7 ابريل 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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أعلنت تعاونية الاتحاد مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.
وتعهدت «تعاونية الاتحاد» بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.
وقال ماجد حمد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد: «تجسد حملة (وقف المليار وجبة) قيم العطاء في دولة الإمارات، ونحن فخورون بإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام الذي يعزز مكانة الإمارات كعاصمة إنسانية ونموذج عالمي للعمل الخيري والإنساني والعطاء بلا حدود».
وأضاف: «إن حملة (وقف المليار وجبة) تؤكد ريادة الإمارات في العمل الإنساني والإنمائي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

تعاونية الاتحاد
الإمارات
مبادرة المليار وجبة
وقف المليار وجبة
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