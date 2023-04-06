مجموعة e& تنضم شريكاً رئيسياً في حملة «وقف المليار وجبة»

دبي(الاتحاد)

أعلنت e& أمس وللسنة الثالثة على التوالي، عن مشاركتها شريكاً رئيسياً في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتهدف حملة «وقف المليار وجبة» إلى استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد للمساهمة في الحملة التي تستهدف تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وتلتزم e& بدعمها للمبادرات العالمية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً، وتعزيز التضامن الاجتماعي، في ظل التزامها بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توظيف منصاتها ومواردها المختلفة، لتسهيل المشاركة في حملات إطعام الطعام الرمضانية التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يساعد في توسيع نطاق هذه الجهود لتحسين نوعية الحياة للمجتمعات التي تعاني الجوع في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: «يمثل شهر رمضان المبارك قيم العطاء والخير، ويحفزنا على توحيد الجهود ورد الجميل لمجتمعاتنا وترسيخ مفاهيم البذل والعطاء. ونفخر بدعمنا لحملة (وقف المليار وجبة) شريكاً رئيسياً، والمساهمة في تحقيق مهمتها المتمثلة في القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم، ونسعى لتسخير مواردنا وحلولنا الرقمية، لدعم أهداف الحملة وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في العمل الخيري الإنساني».

وساهمت e& دائماً وبشكل كبير في حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، بدءاً من حملة «10 ملايين وجبة» في عام 2020. وتسهم المجموعة من خلال وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمبادرة من خلال تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال الشهر الكريم، لتعزيز تأثير حملة «وقف المليار وجبة» وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس، مما يعزز الرسالة التي تحملها ومساعدتها على تحقيق أهدافها النبيلة.

ويتيح تطبيق «بسمات» المتوافر عبر متاجر التطبيقات الذكية، لمستخدميه إمكانية المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة»، من خلال خطوات بسيطة وسهلة، والتبرع بقيمة عدد من الوجبات لصالح الحملة التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة. ويمكن للعملاء التبرع بالوجبات عبر إضافتها إلى طلب الطعام الخاص بهم، أو إضافتها على حِدة وبدوره يخصّص تطبيق بسمات لصالح الحملة نسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة طلبات الطعام التي تتم عبر التطبيق.

وتبرع عملاء التطبيق بـ 300 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك عام 2021 وذلك ضمن إطار حملة «100 مليون وجبة»، بينما تبرع مستخدمو التطبيق بقرابة 500 ألف وجبة لصالح حملة «مليار وجبة» في عام 2022.

وتخصّص e& أرقام هواتف من فئة (ماسي بلس) مقدمة من اتصالات من e& فريدة من نوعها لعرضها في المزاد الخيري، وتعمل الشركة على تمكين التبرع بطرق عديدة وأساليب رقمية مبتكرة، وخيارات أخرى متعددة.

وتهدف حملة «وقف المليار وجبة» إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً في العديد من دول العالم، فضلاً عن دعم الفئات الضعيفة والأقل حظاً، خاصة ضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية حول العالم، وتعزز الحملة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود العالمية للقضاء على الجوع.