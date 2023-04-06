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إفطار جماعي لمتطوعي «النهضة النسائية» بدبي

إفطار جماعي لمتطوعي «النهضة النسائية» بدبي
7 ابريل 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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نظمت وحدة التطوع بجمعية النهضة النسائية بدبي الإفطار الرمضاني الجماعي للعام 2023، بحضور منى السويدي، مدير مكتب رئيسة الجمعية، مشرف وحدة التطوع، ونخبة من متطوعات الجمعية الفاعلات في العام 2023.
استهل الإفطار بكلمة ترحيبية من وحدة التطوع، هنأت فيها المتطوعات بشهر رمضان المبارك، وشكرت لهن تلبيتهن الدعوة وحضور هذا الإفطار الرمضاني الذي حرصت الوحدة من خلاله على تعزيز قيم الشهر الفضيل، وتوطيد العلاقات الأخوية الطيبة بين المتطوعين، وتعزيز أواصر المحبة بينهم، وترسيخ المشاعر الإيجابية لاستمرار العطاء. كما جسدت الكلمة القيم السامية لمفهوم العمل التطوعي في خدمة الأسرة والمجتمع والوطن.
تخلل الإفطار مسابقات وفوازير رمضانية وتوزيع جوائز على المتطوعات. وفي الختام، تم تكريم كل من شركة أحمد المغربي للعطور وشركة للورود على مشاركتهما في إنجاح هذه الفعالية.
كما تقدمت المتطوعات بالشكر والتقدير لوحدة التطوع ولأسرة الجمعية على هذا التنظيم المميز، الذي جاء دافعاً وداعماً لهن للمزيد من العطاء.

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