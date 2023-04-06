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تعاون أكاديمي بين جامعتي الشارقة وخورفكان

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
7 ابريل 2023 02:38

الشارقة (وام)

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وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة خورفكان انطلاقاً من حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية، وبهدف تنظيم عدد من الإجراءات والتدابير الأكاديمية والإدارية والمالية اللازمة، تعزيزاً لجامعة خورفكان بمسيرتها في ممارسة عملها كمؤسسة أكاديمية وعلمية خلال المرحلة القادمة.
وقع المذكرة عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن جامعة خورفكان مديرها الدكتور أحمد الشماع، وذلك بحضور عدد من نواب مدير الجامعة، ومديري الإدارات، وأعضاء من الهيئة الإدارية. ونصت بنود الاتفاقية على التنسيق المشترك بين الطرفين بتسجيل وقبول الطلبة ومنح الدرجات العلمية، وتنظيم شؤون أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب البرامج الأكاديمية والمساقات التي يتم تدريسها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والمعدات والأنظمة ومرافق المختبرات والدعم اللوجيستي بين الطرفين.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
خورفكان
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