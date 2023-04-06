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جامعة الإمارات تستضيف ندوة فرص «النووي الإماراتي»

جامعة الإمارات تستضيف ندوة فرص «النووي الإماراتي»
7 ابريل 2023 02:38

العين (الاتحاد)

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نظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع قسم علوم الأرض في كلية العلوم، ندوة علمية بعنوان «الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي الطموح»، قدمها: الدكتور سعيد العامري، من قسم الهندسة النووية في جامعة خليفة، والمهندس أول للبحث والتطوير في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبدالله آل علي.
وقد تناولت الندوة عدة محاور تضمنت الفرص التعليمية والدراسات العليا في مجال الهندسة النووية في جامعة خليفة، والتي تتماشى مع أهداف مؤسسة الإمارات النووية المستقبلية للستين عامًا القادمة، ويشمل ذلك البرامج الدراسية العليا المحدثة وفرص التدريب الموجهة. كما تناولت الندوة علاقة الاقتصاد المعرفي بالطاقة النووية، وما يشمله ذلك من أهداف استدامة ترتبط بالإعداد الأكاديمي والمهني والصناعي والنمو الاقتصادي المحلي. وكان الهدف من ذلك هو تعريف طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة بالبرامج الأكاديمية الرائدة التي تخدم صناعة الطاقة النووية السلمية، وما يرتبط بها من أثر إيجابي على البيئة.
وعقبت الدكتورة دلال مطر الشامسي - مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات على أهمية محاور الندوة، والتي تدعم ثلاثة أهداف تطويرية للاستدامة، وهي فرص التعليم، والطاقة النظيفة، ودعم الشراكات. ويحرص المركز الوطني للمياه والطاقة على استضافة الندوات التي يقدمها باحثون متميزون في الجامعات البحثية المحلية والتي ترتبط مخرجات التعلم فيها بشكل وثيق بسوق العمل ومتغيراته التي تواكب التطور السريع في الإمارات.

الإمارات
جامعة الإمارات
المركز الوطني للمياه
النووي الإماراتي
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