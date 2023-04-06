أميركية الشارقة و«مايندوير» توقعان اتفاقية لبناء قدرات الطلبة

الشارقة (وام)

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة - كلية الهندسة - اتفاقية تفاهم مع شركة مايندوير، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في خدمات موزّع نظام القيمة المضافة، أمس، لوضع إطار عمل تعاوني لدعم بناء القدرات طلبة كلية الهندسة في الجامعة من خلال توفير فرص التدريب الداخلي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسستين.

وبناءً على الاتفاقية، سوف تعمل شركة مايندوير على بناء قدرات طلبة كلية الهندسة من خلال توفير فرص للتدريب الداخلي، فضلاً عن الإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والمشاريع البحثية، واستضافة زيارات ميدانية للطلبة كما تتيح الاتفاقية أيضًا تبادل المعارف والخبرات.