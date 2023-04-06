الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أميركية الشارقة و«مايندوير» توقعان اتفاقية لبناء قدرات الطلبة

أميركية الشارقة و«مايندوير» توقعان اتفاقية لبناء قدرات الطلبة
7 ابريل 2023 02:37

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
عجمان يطارد «القياسية 38» في «المحترفين»

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة - كلية الهندسة - اتفاقية تفاهم مع شركة مايندوير، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في خدمات موزّع نظام القيمة المضافة، أمس، لوضع إطار عمل تعاوني لدعم بناء القدرات طلبة كلية الهندسة في الجامعة من خلال توفير فرص التدريب الداخلي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسستين.
وبناءً على الاتفاقية، سوف تعمل شركة مايندوير على بناء قدرات طلبة كلية الهندسة من خلال توفير فرص للتدريب الداخلي، فضلاً عن الإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والمشاريع البحثية، واستضافة زيارات ميدانية للطلبة كما تتيح الاتفاقية أيضًا تبادل المعارف والخبرات.

أميركية الشارقة
الشارقة
الجامعة الأميركية في الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
أبوظبي
الإمارات
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©