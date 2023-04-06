الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا

عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا
6 ابريل 2023 23:25

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الألبانية تيرانا معالي أولتا جاتشكا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا.
جرى، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل لسموه إلى ألبانيا، بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزه في مختلف المجالات.
وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وألبانيا وتطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين
عبدالله بن زايد ورئيسة وزراء صربيا يبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

من جانبها، رحبت معالي أولتا جاتشكا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربة عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في القطاعات كافة.
حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسليمان المزروعي سفير الدولة غير المقيم لدى ألبانيا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ألبانيا
آخر الأخبار
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
أبوظبي
الإمارات
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©