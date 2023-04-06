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1400 وجبة من «فطوركم علينا»

1400 وجبة من «فطوركم علينا»
7 ابريل 2023 02:37

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

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ضمن مبادرة «فطوركم علينا»، شارك عدد من موظفي دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، في  تجهيز 1400 وجبة إفطار صائم، وتوزيعها على الفئات المستهدفة بالتعاون مع الجهات الخيرية.. وأكدت حمامة يوسف مديرة مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة الحرص على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الخيرية التي تعنى بكافة شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان، وفي صدارتها إعداد وجبات إفطار الصائم وتوزيعها على الفئات المستهدفة. وذكرت أن فريقاً من موظفي الدائرة تطوعوا لإعداد الوجبات مستوفية كافة اشتراطات الصحة العامة، وتوزيعها على الأفراد والأسر المستحقة، والعمال في مواقع العمل.

رأس الخيمة
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دائرة الموارد البشرية
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إفطار الصائم
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