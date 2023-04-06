التسول الإلكتروني.. تجارة بـ«أوجاع وهمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي أهمية تكاتف الجميع للتصدي لكافة أشكال التسول محذرة من التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على منافع مادية وعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة لمساعدة أيتام أو علاج مرضى أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة وغيرها، يروج لها مجهولون داخل وخارج الدولة ينبغي التصدي لها بوعي وحزم، وتُعدُّ ظاهرة التسوّل الإلكتروني من أخطر ظواهر التسوّل على الإطلاق، إذ يجني محترفوها مبالغ خيالية تفوق بكثير طرق التسوّل المعتادة.