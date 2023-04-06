محمد بن راشد: الإمارات في المرتبة 11 عالمياً ضمن الدول المصدرة للسلع

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مساء اليوم الخميس، أن الإمارات باتت في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع، وذلك نقلا عن تقرير لمنظمة التجارة العالمية.

وكتب سموه على موقع تويتر "في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية.. دولة الإمارات ساهمت ب2.4٪ من صادرات العالم من السلع حيث صدّرت سلعاً للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41٪ عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "وبحسب منظمة التجارة العالمية، بلغ تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار".

وختم سموه قائلاً "القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية ..وأولوياتنا الوطنية اقتصادية ..وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب".

في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية .. دولة الإمارات ساهمت ب2.4٪ من صادرات العالم من السلع حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41٪ عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 6, 2023