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شرطة دبي تضبط 88 بائعاً جائلاً منذ بداية شهر رمضان

شرطة دبي تضبط 88 بائعاً جائلاً منذ بداية شهر رمضان
6 ابريل 2023 17:14

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 88 بائعاً جائلاً، إضافة إلى عدد من المركبات المُستخدمة في بيع الخضراوات والفواكه المُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.

وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسللين، إن إلقاء القبض على البائعين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها منذ بداية شهر رمضان، للقضاء على المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع. وإن هذه الضبطيات جاءت لمخالفتها لاشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة.

وأوضح العقيد علي الشامسي أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وبالقرب من سكناتهم، داعياً الجمهور لعدم شراء الخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

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وقال العقيد علي الشامسي، إن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وسوء العرض والتخزين، والذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، الأمر الذي قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.

ومن جانبه، قال المقدم جاسم محمد الدحيل، رئيس قسم ضبط المخالفين، إن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء. وأشار المقدم جاسم الدحيل إلى أهمية عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق ببيع المنتجات وخاصة الغذائية عبر المركبات غير المرخصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

المصدر: وام
شرطة دبي
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