الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 ابريل 2023 17:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر ويصبح غائماً غرباً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح تكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 10 إلى 15 تصل 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:57 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 22:25 والجزر الأول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 04:53 .

أخبار ذات صلة
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
«دولي الشطرنج» يختار المعلا في «لجنة المئوية»
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
أبوظبي
الإمارات
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©