مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية تخصص 20 مليون درهم لدعم «وقف المليار وجبة»

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية» المساهمة بـ 20 مليون درهم، لدعم مشاريع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم.



وأكد سعادة إبراهيم بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي تستهدف إغاثة الفقراء والمحتاجين وفق منهجية مؤسسية لاستدامة العطاء. وقال سعادته: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على المساهمة في مبادرات الخير، وتيسير سبل نجاحها وإيصال العون إلى من يستحقه في أي مكان من العالم».

وأضاف: «التكامل هو العنوان الأبرز للعمل الخيري المستدام في دولتنا، وعنوان نجاحه إقليمياً ودولياً، فالرؤية واحدة، والمقاصد واحدة، والشواهد الإيجابية لمبادرات وحملات الخير الإماراتية في قارات العالم لا تحصى، ودعم حملة وقف المليار وجبة ومشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يترجم الرسالة النبيلة التي قامت عليها مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية».



يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مساهم فاعل في المبادرات الإنسانية، ومنها حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، حيث تبرعت الشركة لحملة «10 ملايين وجبة»، وحملة «100 مليون وجبة»، إضافة إلى تقديمها الدعم المالي لحملة «مليار وجبة» في عام 2022.



وتهدف حملة «وقف المليار وجبة» إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.



وتواصل حملة «وقف المليار وجبة»، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في «حملة وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. كما توفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».